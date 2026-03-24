В Европе активно распространятся туберкулез, в том числе устойчивый к лекарствам

Согласно последним оценкам Всемирной организации здравоохранения для Европейского региона, в 2024 году было зарегистрировано около 204 000 новых случаев заболевания и 19 000 смертей, при этом на лекарственно-устойчивые формы приходится до 55 000 случаев.

Напомним, что в 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Как отмечает ВОЗ, военные конфликты, вынужденная миграция и сбои в системах здравоохранения способствуют увеличению передачи туберкулеза. Однако в последние годы достижения в диагностике позволили улучшить раннее выявление заболевания благодаря экспресс-молекулярным тестам, автоматизированным платформам для обнаружения резистентности и все более широкому использованию геномного секвенирования. Инновации позволяют гораздо быстрее получать важную информацию о возбудителе и профилях резистентности. Это позволяет раньше начинать целенаправленную терапию и улучшает клиническое ведение и наблюдение, что особенно важно в условиях повышенного риска передачи инфекции, отмечают врачи.

Москва, Елена Васильева

