Россиян предупредили о «красном» уровне опасности аллергии из-за цветения березы

Экстремальные погодные условия зимой с огромным количеством снега и раннее потепление спровоцировали наслоение цветения ольхи и березы, что создает опасную ситуацию для аллергиков. Об этом предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок в комментарии изданию «Абзац».

По его словам, на погодные казусы растения «реагируют и ведут себя соответственно – календари цветения сбиваются».

«Ольха уже начала цвести, а скоро начнет и береза. Происходит это несколько раньше, чем обычно. Это одни из самых опасных аллергенов. Мы ожидаем, что будет достаточно высокая концентрация березовой пыльцы. Красный или темно-коричневый [уровень], если оценивать по аналогии с автомобильными пробками», – рассказал медик.

Как отметил эксперт, поллиноз может начаться даже у людей, у которых раньше не было аллергической реакции. Многое зависит от состояния иммунной системы, которая в течение жизни подвержена изменениям, или от наследственности, которая проявляется с возрастом, указал Болибок.

Москва, Наталья Петрова

