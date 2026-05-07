Врачи заподозрили тиф у ребенка, которого укусил клещ

В Красноярском крае врачи устанавливают диагноз ребенку, которого укусил клещ. Медики подозревают у 10-летнего мальчика сибирский клещевой тиф.

Как сообщает Роспотребнаадзор региона, клещ присосался к ребенку в Идринско-Краснотуранском округе Красноярского края, в селе Никольское, рядом с домом. В ведомстве уточнили, что диагноз пока не подтвержден.

За последнюю неделю в Красноярском крае насчитали 692 пострадавших от присасывания клещей, около трети из них – дети.

Всего с начала сезона активности клещей в Красноярском крае зарегистрировано 966 случаев укусов.

Москва, Елена Васильева

