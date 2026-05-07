В Сочи задержали восьмерых фармацевтов за продажу сильнодействующих лекарств без рецепта

В Сочи правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая продавала сильнодействующие лекарства без рецепта. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Более 32,7 тысячи блистеров и 500 флаконов лекарственных препаратов изъяли из незаконного оборота в городе Сочи», – говорится в сообщении.

В схеме участвовали восемь человек. Они создали коммерческую организацию, через которую организовали безрецептурную продажу лекарств, содержащих запрещенные к свободному обороту вещества. В преступную деятельность вовлекли и аптечные сети. При этом препараты реализовывались по ценам выше установленной государством максимальной розничной стоимости.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Сочи, Зоя Осколкова

