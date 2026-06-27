В Астрахани 14 человек отравились едой из гастронома, один из них умер

В Астрахани 14 человек отравились готовой едой одного из предприятий общепита с обслуживанием на вынос, одна из заболевших скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ. Все пострадавшие доставлены в больницы, у них диагностировали сальмонеллез.

«В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек, в том числе четверо детей. Одна женщина 1964 года рождения скончалась. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез», – говорится в сообщении.

Отмечается, что случаи отравления фиксировались в период с 24 по 27 июня. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ). Продукцией какого предприятия общепита отравились люди, в СК РФ не уточняют. «В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – отметили в ведомстве.

Прокуратура и Управление Роспотребнадзора по Астраханской области проводят проверки по факту массового отравления жителей регионального центра.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения в работе цеха, где готовили еду. «В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения при проверке цеха: не обеспечена поточность технологических процессов, отсутствие маркировки на разделочном инвентаре», – сказано в сообщении ведомства.

Канал Mash уточняет, что все пострадавшие покупали готовую еду в гастрономе «Михайловский» на улице Максаковой. Первых отравившихся госпитализировали в ночь на 24 июня. Все жаловались на боли в животе и симптомы отравления.

Астрахань, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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