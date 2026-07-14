В США новый косметический тренд: имплантация жира из мертвецов в живых людей

Новый косметический тренд набирает обороты в США. В живых людей имплантируют жир, забранный из донорских тел.

Как сообщает CNN, процедура используется для коррекции контуров тела и протекает довольно быстро и легко, отнимая примерно час жизни клиента. Многие уже говорят, что это «косметология обеденного перерыва». Она не требует больших денег и длительного периода реабилитации.

Тот факт, что процедура «AlloClae» использует жир, полученный из донорских тел, или трупов, как их называют в научном сообществе, не представлял для людй большой проблемы.

Компания Tiger Aesthetics, производитель препарата AlloClae, сообщила, что с мая 2025 года инъекции были сделаны более чем 2000 пациентам. Для чего используется новая технология? Коррекция ребер. Верхняя блефаропластика. Нижняя блефаропластика. Подтяжка средней части лица. Нижняя подтяжка лица. Глубокая подтяжка лица.

Как пишет CNN, AlloClae был впервые выпущен в США в 2024 году для сертифицированных пластических хирургов, имеющих опыт работы с жировой тканью, а с января стал доступен более широкому кругу врачей, включая «специалистов среднего звена», таких как ассистенты врачей, медсестры и медсестры эстетической медицины. (Компания Tiger Aesthetics заявила, что обучает медсестер, которым не разрешено делать инъекции в грудь, специальной технике инъекций.)

Доктор Луис Масиас, пластический хирург с двойной сертификацией из Лос-Анджелеса, один из немногих врачей, получивших препарат на раннем этапе, лично убедился в растущей популярности этого продукта. «Мне приходится покупать много шприцев за раз и постоянно общаться с представителем компании по этому поводу», – сказал он в телефонном интервью. «Я чувствую себя так, будто разговариваю со своим дилером Porsche… Это просто смешно». Цена за один шприц объемом 12,5 мл с корректором мягких тканей может достигать примерно 2250 долларов.

Препарат AlloClae, рекламируемый как «готовый к применению» жир или, как было сказано в одном из рекламных писем, «жировая пластика в бутылочке», позиционируется как альтернатива аутологичной жировой пластике, при которой собственный жир пациента удаляется с помощью липосакции и пересаживается в другую область.

Данный продукт описывается как готовый к применению жировой материал или жировая ткань в бутылке для трансплантации.

В эпоху повального похудения на пептидах, донорский жир от трупов заполняет образовавшуюся нишу на рынке. Согласно отчету, опубликованному в этом месяце, около 11% американцев в настоящее время принимают Оземпик и Вегови. После сброса веса многие пациенты хотят вернуть жир в свой организм, поскольку теперь они могут проводить точечную коррекцию и формировать свой силуэт: грудь, ягодицы, лицо. «Это очень распространенные области, которые мы восстанавливаем после удаления избытка кожи», – говорят американские косметологи.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, Tiger Aesthetics сотрудничает с большим количеством банков тканей по всей территории США для получения доступа к дополнительным трупам и планирует расширить возрастные критерии для потенциальных доноров, отмечает CNN.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube