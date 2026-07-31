Дерматологи бьют тревогу из-за возвращения моды на загар

В социальных сетях наблюдается тенденция возвращения в моду сильно загорелой кожи. Это может способствовать возвращению опасных практик, включая посещение соляриев и намеренное пребывание на солнце при высоком УФ-индексе. Дерматологи предупреждают, что подобное воздействие увеличивает вероятность развития рака.

Беспокойство у специалистов вызывает распространение видеороликов, в которых загар представляют как обязательное условие привлекательности, способ улучшить настроение или безопасную оздоровительную процедуру. Более того, блогеры безосоновательно утверждают, что солнцезащитные средства могут быть опасны, а так называемый базовый загар полезен для здоровья, говорится в статье в журнале Medical Xpress.

Согласно данным последних исследований, использование солярия повышает шансы выявления меланомы в 2,85 раза. При этом у посетителей соляриев количество мутаций на клеточном уровне оказалось почти вдвое выше, чем у тех, кто ими не пользуется. Причем поврежденные клетки находили и на участках тела, которые обычно защищены от солнечного света.

Устройства, излучающие ультрафиолет для загара, относят к канцерогенным для человека факторам первой группы. По прогнозу Американского онкологического общества, в 2026 году в США диагностируют около 112 тыс. новых случаев меланомы, а заболевание станет причиной примерно 8,5 тыс. смертей.

Дерматологи подчеркивают, что безопасного загара не существует. Альтернативой для желающих изменить оттенок кожи могут стать средства для автозагара, не предполагающие воздействия ультрафиолета.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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