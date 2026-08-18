Как правильно выбрать обувь для школьника и детсадовца

Специалисты Роспотребнадзора перед началом учебного года напомнили о важности правильного подбора обуви для школьников.

При выборе детской обуви следует обращать внимание не только на удобство, но и на материалы, из которых изготовлены подкладка и стелька.

В закрытой детской обуви не допускается подкладка из искусственной, синтетической или композиционной кожи. Для детей ясельного возраста и малодетской обуви такое ограничение распространяется и на открытые модели.

Кроме того, в обуви для маленьких детей нельзя использовать для подкладки текстиль, содержащий более 20 процентов химволокон.

Отдельные требования действуют для зимней обуви детей ясельного возраста. В ней не допускается подкладка из байки и искусственного меха. Исключение предусмотрено для меха, в котором содержание шерстяного волокна составляет не менее 80 %.

Ограничения касаются и вкладных стелек. В обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви их нельзя изготавливать из искусственной, синтетической или композиционной кожи. Не допускается и текстиль с содержанием химических волокон более 20 %.

В Роспотребнадзоре также рекомендуют приобретать обувь и другие школьные товары в проверенных торговых точках и перед покупкой изучать информацию о составе и характеристиках изделия

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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