В Монголии возник очаг чумы в приграничной с Россией зоне

В Монголии зафиксировано распространение чумы на границе с Россией. Специалисты Роспотребнадзора мониторят ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь природного очага составляет около 29 тысяч квадратных километров, при этом около 60% расположены на территории Монголии.

«Роспотребнадзор в постоянном режиме взаимодействует с монгольскими коллегами по вопросам контроля за природными очагами чумы... В 2026 году по результатам лабораторных исследований подтверждена высокая эпизоотическая активность очага, в том числе на приграничной с РФ территории», – сообщили в ведомстве.

В России противочумные учреждения Роспотребнадзора продолжают системную работу по предотвращению случаев заболевания чумой, мониторингу активности природных очагов, вакцинации населения и проведению профилактических мероприятий.

«Проводимые меры позволяют обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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