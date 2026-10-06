Минздрав зарегистрировал лекарство от агрессивного рака груди и яичников

Минздрав России зарегистрировал препарат «Элефуза». Он служит в качестве терапии ряда агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Об этом РИА «Новости» сообщили в фармацевтической компании «Петровакс Фарм».

Препарат с международным непатентованным наименованием фузулопариб предназначен для лечения распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака, а также метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток с мутациями BRCA1/2. «Элефуза» относится к классу селективных ингибиторов PARP.

Заведующая онкологическим отделением НМИЦ имени В. И. Кулакова Светлана Хохлова отметила, что около 70% пациенток с раком яичников сталкиваются с рецидивом в течение трех лет после успешного первичного лечения. При повторных курсах химиотерапии примерно у 80% больных развивается устойчивость к препаратам платины.

По словам специалиста, одной из ключевых задач терапии остается максимально длительное сохранение периода без прогрессирования заболевания. Появление нового препарата в классе PARP-ингибиторов, по ее оценке, расширяет возможности поддерживающей терапии и дает врачам дополнительный инструмент для контроля болезни.

«Элефуза» разработана «Петровакс Фарм» совместно с китайскими партнерами.

Москва, Елена Васильева