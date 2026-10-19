Мужчина в Ессентуках умер после курса лечения за 420 тысяч рублей

В Ессентуках мужчина скончался после курса медицинских процедур стоимостью 420 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как установили следователи, мужчина заключил договор с индивидуальным предпринимателем на оказание медицинских услуг. Пациент прошел курс из семи процедур, но через несколько недель скончался от прогрессирующего заболевания.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
«Обвиняемая, зная, что проводимая ею терапия не окажет должного эффекта и не поспособствует выздоровлению мужчины, сообщила ложную информацию о том, что платные процедуры полностью восстановят его здоровье», – сообщили в региональном управлении СКР.
Судьбу фигурантки определит суд.
Ставрополь, Зоя Осколкова
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