В Югре в пожаре погибли супруги с 6-летним внуком

В Сургутском районе Югры в конце минувшей недели в пожаре погибли муж с женой, а также их шестилетний внук. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

По данным ведомства, во время предварительной проверки было установлено, что ранним утром 18 января 2020 года в дачном жилом доме в СПК «Победит-1», расположенном в 20 километрах от поселка Солнечный произошел пожар. В ходе его тушения в одной из комнат дома были обнаружены обгоревшие тела мужчины и женщины 1974 и 1975 годов рождения, а также их внука.

По факту обнаружения трех обгоревших человеческих тел в было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Сургут, служба информации

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