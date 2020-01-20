В Нижневартовске будут судить банду похитителей нефтепродуктов

Банду похитителей углеводородов будут судить в югорском Нижневартовске, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, в ходе расследования было установлено, что 5 злоумышленников в марте 2019 года, находясь в районе 13 километра автодороги Нижневартовск – Радужный, осуществили несанкционированную врезку в конденсатопровод, принадлежащий АО «Самотлорнефтегаз». Через эту врезку они закачивали газовый конденсат в грузовой автомобиль, замаскированный под перевозку технической воды.

Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. К моменту задержания они успели похитить из конденсатопровода 7 кубометров конденсата.

В итоге было возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта «б» части 3 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу из нефтепродуктопровода». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Прокурор Нижневартовска утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, газовый конденсат – это смесь жидких углеводородов, конденсирующихся из природных газов. Стабильный газовый конденсат используется как сырье для переработки в бензин, лигроин, керосин, масла, а также для получения ароматических углеводородов: бензола, толуола, ксилола.

Сургут, служба информации

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