Группу замерзающих рыбаков спасли на озере Тойклор

В Сургутском районе Югры прошла операция по спасению группы рыбаков, которые замерзали на местном озере. Об этом агентству сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югория».

По информации спасателей, в конце прошлой недели, в субботу, 18 января, им поступило сообщение, что на озере Тойклор в районе Янлурского месторождения (Сургутский район) замерзают четверо рыбаков и требуется эвакуация.

Поисковая группа выехала на место. Прибыв на озеро, спасатели связались с рыбаками и, определив их местонахождение, обнаружили потерпевших 1976, 1982, 1992, 1996 годов рождения в удовлетворительном, впрочем, состоянии. Эвакуировали мужчин с озера к автомобилю на трассе по одному человеку, в связи с проталинами на озере и плохой видимостью.

Сургут, служба информации

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