Власти Югры не могут справиться с проблемой балков: муниципалитеты не успевают осваивать деньги

Власти Югры в очередной раз откладывают окончательное решение проблемы переселения граждан из так называемых балков в нормальное жилье. Об этом стало известно по итогам сегодняшней видеоконференции с участием руководства региона и глав муниципалитетов округа.

Напомним, губернатор Югры Наталья Комарова еще в октябре 2018 года заявила о планах по ликвидации «балочного наследия» в ближайшее время. По ее словам, проблема балков должна была быть решена к концу 2019 года. Однако, как сегодня стало известно власти с этой задачей, очевидно, не справились.

По данным на 1 января 2020 года в округе насчитывается 1 487 балков. В Сургуте – это 14 строений, в Нижневартовске – 6, в Пыть-Яхе – 665, в Нефтеюганске 453, в Нягани – 168, в Нефтеюганском районе – 98, в Мегионе – 83.

Муниципалитеты не успели освоить сотни миллионов рублей. В одном Пыть-Яхе это 700 миллионов бюджетных средств. В итоге участники совещания решили в очередной раз сдвинуть сроки окончательного решения проблемы. На ликвидацию балочного фонда чиновники взяли себе еще год – до конца 2020.

Ханты-Мансийск, служба информации

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