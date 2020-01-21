В Югре заблокировали группы в ВК за расизм и нацизм

Прокуратура югорского Когалыма в процессе мониторинга интернета выявила шесть сайтов, содержащих изображения, пропагандирующие межрасовую ненависть, идеи национальной и религиозной розни.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, это были группы в социальной сети «ВКонтакте», где распространялась создающая социальное напряжение информация. Между тем статьей 282 УК РФ установлена уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

В связи с этим прокурор Когалыма обратился в суд с исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд рассмотрел иски прокурора и удовлетворил их в полном объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.

Когалым, служба информации

Когалым. Другие новости 20.01.20

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