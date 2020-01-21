Жители Югры вновь выходят на улицы: в регионе стартовал очередной сезон протестной активности

Югорские жители, отдохнув после новогодних праздников, начинают очередной сезон протестной активности. На этот раз серия одиночных пикетов пройдет в городе Советском.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном отделении КПРФ, жители Советского намерены выступить против жилищной политики местной мэрии. Дело в том, что городские власти практически не занимаются переселением граждан из аварийного и ветхого жилья. Более того, муниципальные чиновники даже не заявляются на участие в соответствующих программах, которые позволяют привлекать к решению проблему аварийного фонда федеральные и окружные средства.

«К нам за поддержкой обратились местные жители. Мы изучили вопрос. В соседних муниципалитетах в рамках этой программы привлекаются сотни миллионов рублей из федеральной и региональной казны, а в Советском даже не заявились на участие в программе. Проблема есть, а действий ноль», – отмечают в партии.

Пока протестовать выйдут жители дома по адресу: улица Советская, 12. Жильцы разваливающегося дома (1965 года выпуска, 73-процентный износ здания) не раз обращались в горадминистрацию с просьбой переселить их из аварийного строения. Мэрия пять собирала раз межведомственные комиссии по этому вопросу (правда, местный глава Александр Жуков посетил заседание комиссии лишь однажды), которые выносили решения о несостоятельности претензий горожан. Эти решения дважды оспаривались в суде, а воз и ныне там – чиновники, очевидно, волокитят решение вопроса.

Одиночные пикеты в Советском стартуют в конце этой недели – 24 января, напротив мэрии Советского (50 лет октября 10) и также пройдут 27, 28 и 29 января. В КПРФ отметили, что консультируют протестантов в правовом поле и занимались юридической поддержкой жильцов аварийного дома в их споре с мэрией.

«Я сам был главой Советского до депутатской деятельности. Так что проблемы города мне близки и понятны. Я знаю, как эта программа работает, эти средства есть, я этим занимался. Проблема лишь в том, что, очевидно, существует необходимость навести порядок в работе администрации города. Сейчас какой-то повышенной активности от администрации, в том числе и в этом вопросе, я думаю, ждать не стоит. Им работать осталось несколько месяцев до сентября этого года, а там выборы нового главы. Если, конечно, горожане своими голосами адекватно оценят деятельность действующей власти в городе. Ведь кто-то все-таки должен нести ответственность за сложившеюся ситуацию. Городом сейчас управляют люди из «Единой России» и если управляют плохо, то, видимо, надо менять и людей и партию», – заявил в беседе с корреспондентом «Нового Дня» глава КПРФ Югры, депутат окружной думы Алексей Савинцев.

Советский, служба информации

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