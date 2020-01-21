В Югре спасли больного аборигена: добирались на авто, снегоходах и на собаках

Спасатели Центроспаса-Югория вместе с медиками спасли тяжелобольного югорчанина, которого пришлось вывозить из труднодоступной местности. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Центроспаса.

По данным ведомства, сообщение с просьбой о помощи поступило спасателям зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский район) от Центра медицины катастроф сегодня, 21 января.

Диспетчер передал информацию о человеке, которому стало плохо. Югорчанин с рвотой и температурой выше 40 градусов срочно нуждается в медицинской помощи. Ситуация осложнялась тем, что тяжелобольной пациент находился в труднодоступной местности, на родовых угодьях Сургутского района, где вертолету санавиации негде приземлиться.

Поисковая группа Центроспаса совместно с медиками незамедлительно выехала к месту вызова. Используя специальную технику: внедорожник, снегоход и нарты, несмотря на тяжелейшие дорожные условия, спасатели доставили медицинских работников к пациенту. К счастью, помощь была оказана вовремя, югорчанин спасен.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 21.01.20

Жители Югры вновь выходят на улицы: в регионе стартовал очередной сезон протестной активности. / В Югре заблокировали группы в ВК за расизм и нацизм. / Власти Югры не могут справиться с проблемой балков: муниципалитеты не успевают осваивать деньги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»