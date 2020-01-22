Депутаты Югры обвиняют власти в провале балочной программы в муниципалитетах

Депутаты Югры обвиняют власть в провале программы по ликвидации балочного фонда. Соответствующие заявления были сделаны в ходе визита парламентариев в Пыть-Ях.

Напомним, программа стартовала в 2012 году, и в части территорий округа балочная проблема была решена. Завершение программы было запланировано на конец 2019 года. Однако на прошедшем в начале недели совещании региональные власти были вынуждены признать, что в сроки не уложились, и решили пролонгировать действие программы и на 2020 год.

На 1 января 2020 года в Югре насчитали 1 487 балков. Остались не расселенными в Нижневартовске – 6 балков, в Сургуте 14, в Мегионе – 83, в Нефтеюганском районе – 98, в Нягани – 168, в Нефтеюганске – 453. Однако наиболее вопиющая ситуация сложилась в Пыть-Яхе, здесь забыли расселить и ликвидировать 665 ветхих строений.

За восемь лет, по официальным данным, в Пыть-Яхе было расселено лишь 55 процентов балков, получается, что Пыть-Ях за оставшийся год должен сделать рывок на 45 процентов. Это при условии, что действие программы ограничивается в 2020 году. То есть уже снова можно предположить, что ожидается новый срыв не раз продлевающейся программы.

Местные жители, ссылаясь на бездействие муниципальных властей, не раз обращались в правоохранительные и надзорные органы, но чиновники Пыть-Яха все так же не спешат решать балочный вопрос. Более того, чтобы формально улучшить показатели по реализации программы, власти готовы забрать земельные участки под строениями, правда, жилье взамен вагончиков горадминистрация выдавать не хочет. Чиновники через суды пытаются отобрать землю у балочников, мотивируя свои иски якобы незаконностью нахождения на этой земле данной категории граждан.

Дело в том, что в 2012 году, когда проводилась инвентаризация проживавших в балочном фонде граждане, она, по мнению законодателей, в Пыть-Яхе проводилась с грубейшими нарушениями. В итоге люди в судах вынуждены доказывать свое право на крышу над головой, в большинстве случаев проигрывая разбирательства.

На место выехали депутаты Югры и обсудили с пыть-яхцами варианты решения проблемы.

«Согласно информации администрации города, порядка 80 дел формируется для подачи исков в суд, предметом которых является освобождение земельного участка. Возникает вопрос – почему чиновники администрации занимаются судебными исками вместо того, чтобы предотвращать данные ситуации и разрабатывать поправки в муниципальную программу в интересах жителей города? Почему за эти вопросы взялись только сегодня? На мой взгляд, проблема в том, что чиновники Пыть-Яха, видимо, озабочены достижениями показателей лишь на бумаге», – комментирует ситуацию окружной депутат Андрей Миляев.

По его словам, на официальном сайте администрации города размещена актуальная редакция по сносу балков, где процент выполнения мероприятий по «Ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений» составляет лишь 12,9%, несмотря на выделенные сотни миллионов рублей. Так что теперь уже законодатели будут подключать правоохранителей к решению вопроса в Пыть-Яхе.

«На основании сотен жалоб обратившихся к нам граждан, мы планируем начать работу по установлению фактов нарушения процедуры проведения инвентаризации. Кроме запросов в администрацию города, нами будет направлено заявление в прокуратуру для инициирования проверки актов инвентаризации и реестра балочных строений. На уровне округа мы планируем внести предложения о пересмотре даты завершения программы и ее условий», – заявил Миляев.

Пыть-Ях, служба информации

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