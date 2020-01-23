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Четверг, 23 января 2020, 10:50 мск

Новости Югра

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Сургутский адвокат Порчулян, писавший Бастрыкину, не смог обжаловать свой приговор

Скандально известный юрист из «Гильдии адвокатов по Сургуту Адвокатской палаты ХМАО – Югры» Дмитрий Порчулян не смог обжаловать свой приговор и дальше будет находиться в местах заключения. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Напомним, что адвоката осудили за мошенничество. По версии следствия, Порчулян в декабре 2016 года ввел в заблуждение обвиняемого по уголовному делу, сообщив, что за полученные от него 2 миллиона рублей сможет решить вопрос о переквалификации инкриминируемых деяний на менее тяжкий состав преступления. При этом адвокат понимал, что в силу своего положения решить данный вопрос он не сможет.

Между тем сам юрист связывал уголовное преследование в отношении себя с другим делом. Дело в том, что в ноябре 2017 года врио руководителя Сургутского следственного отдела Алексей Марочкин на своем автомобиле «Мерседес» с госномером 666, не справившись с управлением, наехал на женщину, которая переходила дорогу. Она скончалась на месте.

Порчулян взялся представлять интересы родственников погибшей и вступил в конфликт с местным СКР. При этом юрист продвигал версию, что Марочкин мог быть пьян.

Вскоре Дмитрий Порчулян был задержан по подозрению в пособничестве при покушении на дачу взятки, позже статью переквалифицировали на мошенничество. Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор. Адвокат признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет.

Представители Порчуляна выдвинули версию, что сотрудники местного СКР таким образом нейтрализовали юриста по делу о Марочкине. Адвокат пожаловался на давление стороны правоохранителей главе СКР Александру Бастрыкину, который поручил проверить все обстоятельства дела, но, очевидно, проверка версию Дмитрия Порчуляна не подтвердила, тогда юрист решил обжаловать свой приговор в суде другой инстанции.

По данным его представителей, в деле о мошенничестве нет потерпевшей стороны. Как сообщил «Новому Дню» известный сургутский адвокат Амил Аббасов, мужчина, который написал заявление на Порчуляна, заявил на очной ставке, а потом и в суде, что оговорил адвоката под давлением.

«Так называемый потерпевший говорит, что заявление его заставили написать под угрозой того, что в отношении него самого возбудят дело и посадят. Он назвал фамилии оперативных сотрудников, которые оказывали давление. Но суд не изучил это обстоятельство и не дал ему оценку», – рассказал Аббасов. По его словам, оперативники выходили на самого Порчуляна и просили его дать показания на некоторых следователей СКР, заявить о том, что они берут деньги за прекращение или переквалификацию дел.

«После ухода экс-руководителя СУ СКР ХМАО Сынгаевского в следственном комитете происходит внутрикорпоративный конфликт. Одни сотрудники хотят убрать других. Адвокат просто попал в эту ситуацию, но оговорить следователей он не может, – говорит Амил Аббасов. – Мы жаловались на ситуацию главе СКР Александру Бастрыкину, но, к сожалению, не получили никакой реакции».

В итоге окружной суд Югры согласился с доводами следствия и прокуратуры и оставил приговор Сургутского городского суда без изменения.

Ханты-Мансийск, служба информации

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