Сугроб спас жизнь девушки, выпавшей с 8 этажа

«Тюменская матрешка» в отличие от федерального центра с одной стороны продолжает страдать от снегопадов – часть муниципалитетов не справляется с вывозом снега, с другой – должна быть благодарна зимним осадкам. Именно они в последнее время спасли несколько жизней на Ямале и в Югре.

В югорском Излучинске 27-летняя девушка выпала с 8 этажа многоквартирного дома и осталась живой. Пострадавшей повезло – она приземлилась в мягкий сугроб. Спустя несколько секунд после падения девушка встала на ноги. Вскоре, однако, ей понадобилась медицинская помощь.

Как сообщили агентству в пресс-службе СУ СКР по Югре, которое проводит проверку по факту падения девушки, пострадавшую выписали из реанимации, она чувствует себя нормально. Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, похожая история произошла 30 ноября прошлого года в Новом Уренгое (ЯНАО). Семилетняяя девочка, оставшись дома одна, посадила в рюкзак своего кота, оделась и стала ждать маму, чтобы пойти с ней гулять. Как выяснили следователи, мама долго не возвращалась, девочка решила посмотреть, где же она, подошла к окну, открыла его и высунулась наружу. В это время в рюкзаке начал толкаться кот, ребенок потерял равновесие и выпал из окна с 9 этажа.

Девочку спасло то, что она упала в глубокий мягкий сугроб. Ребенка оперативно доставили в Новоуренгойскую городскую больницу. Травм, представляющих угрозы для жизни, не обнаружили. Кот в рюкзаке, который полетел вниз вместе с маленькой хозяйкой, также остался жив.

Излучинск, служба информации

Излучинск. Другие новости 23.01.20

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