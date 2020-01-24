В Тюменской области задержали рецидивиста-свердловчанина, который наследил в Югре

В Уватском районе Тюменской области задержали матерого рецидивиста из Свердловской области, который совершил серию преступлений в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Югре.

Как сообщает полицейский главк, в дежурную часть УМВД России по Сургуту обратился 57-летний сургутянин и заявил, что в отношении него совершено несколько преступлений, общий ущерб которых составил порядка 624 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что у него были похищены телефон, деньги, банковская карта, с которой были списаны деньги. А также у него угнали автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что заявитель, вернувшись с вахты домой, обнаружил у себя в квартире проживающего незнакомого мужчину, тот пояснил, что снял жилье у женщины, которая, как оказалась, является бывшей женой пострадавшего. После чего, мужчина и его знакомый решили выпить за знакомство. Изрядно употребив спиртные напитки, сургутянин уснул, а утром обнаружил отсутствие телефона, банковской карты, денег и ключей от машины – они исчезли вместе с новым приятелем.

Сотрудники полиции со слов потерпевшего составили фоторобот подозреваемого. На установление и задержание злоумышленника был ориентирован весь личный состав городского управления. Стражи порядка проверяли возможные места нахождения и проживания мужчины.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была получена информация, что злоумышленник скрылся за пределами региона. Так, при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Уватскому району преступник был установлен, задержан и помещен в ИВС. Им оказался 37-летний уроженец Свердловской области, который ранее неоднократно был судим.

Стоит отметить, что подозреваемый на автомобиле сургутянина совершил ДТП в Уватском районе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, и скрылся с места происшествия.

В отношении злоумышленника возбуждено три уголовных дела по статьям 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», 158 УК РФ «Кража» и по 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем».

Ханты-Мансийск, служба информации

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