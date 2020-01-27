Генпрокуратура проверит, как ликвидируют балки в Югре: ответственность грозит не только мэрам, но и губернатору Комаровой

В Югру едут представители генпрокуратуры, которые проведут серию проверок относительно жилищной политики местных властей. В частности, речь идет о работе по ликвидации балочного фонда.

Напомним, что региональная программа по расселению и сносу балочного наследия стартовала в 2012 году, и в части территорий округа балочная проблема была решена. Завершение программы было запланировано на конец 2019 года. Однако на прошедшем в начале недели совещании региональные власти были вынуждены признать, что в сроки не уложились, и решили пролонгировать действие программы и на 2020 год.

На 1 января 2020 года в Югре насчитали 1 487 балков. Остались не расселенными в Нижневартовске – 6 балков, в Сургуте 14, в Мегионе – 83, в Нефтеюганском районе – 98, в Нягани – 168, в Нефтеюганске – 453. Однако наиболее вопиющая ситуация сложилась в Пыть-Яхе, здесь забыли расселить и ликвидировать 665 ветхих строений. За восемь лет, по официальным данным, в Пыть-Яхе, к примеру, было расселено лишь 55 процентов балков, получается, что Пыть-Ях за оставшийся год должен сделать рывок на 45 процентов. Это при условии, что действие программы ограничивается в 2020 году. То есть уже снова можно предположить, что ожидается новый срыв не раз продлевающейся программы.

Как сообщают в окружном отделении ЛДПР, на ситуацию уже обратили внимание на федеральном уровне. По данным партии в начале февраля в Югру приедут представители генеральной прокуратуры России.

«Уже известно, что муниципалитеты ХМАО, провалившие проект по ликвидации балочного жилфонда в Югре до 2020 года, ждут проверки прокуратуры. В начале февраля в ХМАО едут представители Генпрокуратуры России, чтобы вынести предостережение не только не справившимся главам, но и губернатору региона. Контроль также осуществляет администрация президента», – отметили в партии.

Ханты-Мансийск, служба информации

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