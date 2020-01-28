Жительница Омска получила 8 с половиной лет колонии за торговлю синтетикой в Нефтеюганске

Уроженку Омска приговорили в Нефтеюганске за покушение на сбыт наркотиков к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По информации надзорного ведомства, 22-летняя подсудимая (по некоторым данным фамилия девушки – Медникова) в мае-июне 2018 года пыталась сбыть синтетические наркотические средства общей массой 105,84 грамма. Часть наркотиков она спрятала в тайники-закладки на территории города, оставшуюся часть хранила в своей съемной квартире.

Однако завершить свою миссию омчанка не смогла, так как был задержана сотрудниками полиции после размещения очередной закладки. Наркотики были изъяты из незаконного оборота в полном объеме.

Таким образом, было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», проведено следствие. Нефтеюганский районный суд признал доводы гособвинения исчерпывающими.

Свои 8,5 лет девушка будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 27.01.20

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