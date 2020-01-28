Биков-Бобров провели очередной раунд в борьбе за ЖКХ Сургута: ГТС поглотили «Тепловика»

В сургтуском городском муниципальном унитарном предприятии «Городские тепловые сети» (СГМУП ГТС) завершили процесс присоединения к СГМУП «Тепловик». Как сообщили агентству в пресс-службе ГТС, соответствующая информация поступила из инспекции ФНС по Сургуту.

«Инспекцией Федеральной налоговой службы по Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 10 января 2020 года внесена запись о реорганизации СГМУП «Тепловик» в форме выделения СГМУП «Тепло» с одновременным присоединением выделяемого предприятия к СГМУП «Городские тепловые сети». В соответствии с требованиями законодательства «Городские тепловые сети» является правопреемником по правам и обязательствам СГМУП «Тепло».

С начала года на баланс ГТС переданы объекты, где теплоснабжающая организация была основным поставщиком энергоресурсов: поселки временного жилого фонда Юность, Лунный, Медвежий Угол, Таежный, Лесной, Финский, Снежный, Кедровый-1 и Кедровый-2 – всего 7 котельных; один центральный тепловой пункт в поселке Кедровый-2, две повысительные станции и скважины в поселке Лесном», – информируют в сургутских гортеплосетях.

Между тем, как сообщают местные СМИ и представители сургутской думы, весь 2019-й администрация города прорабатывала передачу в концессию, а вернее, отдачу с потрохами крепкого и стратегического муниципального актива СГМУП «Городские тепловые сети» в руки русско-австрийских олигархов – Артема Бикова и Алексея Боброва.

По некоторым данным, для концессионного соглашения была специально создана ООО «Холдинговая компания «Вектор». Именно она якобы собирается осуществлять концессию объектов теплоснабжения Сургута.

Основной вид деятельности компании «Вектор» – распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Правда, среднесписочная численность персонала «холдинговой компании» за, к примеру, 2018 год (год регистрации) – 0 человек. И как эти ноль человек распределяли (и распределяют) пар и горячую воду – не очень понятно.

Далее учредителем ООО «Холдинговая компания «Вектор» стали «Корпорация СТС» (а это как раз актив Бикова и Боброва) и ООО «Перспектива», зарегистрированная в Москве в том же 2018 году, что и «Вектор». Правда, у «Перспективы» в списочном составе народу значилось чуть больше – 1 человек. Очевидно, что «Перспектива» не собирается из московского далека распределять пар и воду в Сургуте. Специализация компании – финансовые услуги.

А с финансами в СГМУП «Городские тепловые сети» все в порядке. Предприятие являлось поставщиком в государственных контрактах на сумму 5 млрд 187 млн 487 тыс. 191 рубль. Это без денег населения почти 500-тысячного города, магазинов, кафе и прочих частных предприятий. Плюс почти 400 миллионов рублей (388 млн 874 тыс. 577) «Тепловика» (он же СГМУП «Тепло»), который теперь вошел в ГТС. Суммы более чем заманчивые.

Якобы таким и был изначальный план концессионеров – объединить теплоактивы города под крышей ГТС, а затем разом взять их под свой контроль через концессионное соглашение с муниципальной властью Сургута. Однако что-то пошло не так, и депутаты местной думы неожиданно проявили принципиальность, отказавшись поддерживать проект передачи ГТС в концессию.

Скорее всего, концессионеры не откажутся от своих планов (тем более что процесс объединения активов, очевидно, идет), уж очень многое стоит на кону, да и думе переиграть эту тему – вопрос одного заседания. Однако факт есть факт. На данный момент депутаты заявили свою позицию: ГТС в концессию передаваться не будет. По крайней мере, пока.

Сургут, служба информации

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