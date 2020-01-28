В Югре задержали незадачливого угонщика: не справился с управлением и застрял в сугробе

В городе Югорске правоохранители задержали не слишком удачливого и умелого угонщика. Он не смог толком угнать автомобиль и ограничился аккумулятором, насосом и проводами для «прикуривания».

Как сообщает пресс-служба УМВД по Югре, незадачливый угонщик задержан. По данным полицейского главка, в дежурную часть ОМВД России по Югорску обратился местный житель 1960 года рождения. Мужчина сообщил, что в ночь на 23 января угнали его автомобиль ВАЗ 21065, который стоял во дворе дома по улице Чкалова.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен, а впоследствии и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление местный житель 2000 года рождения.

Автомобиль был помещен на штрафстоянку. Молодой человек сознался в угоне и рассказал обстоятельства совершения преступления. Накануне событий он выпивал в ночном клубе, после чего, идя домой, он шел мимо машин и решил проверить, нет ли среди них незапертых. Обнаружив такой автомобиль, злоумышленник решил доехать на нем до дома.

Однако молодой человек не справился с управлением и застрял в снегу. Тогда он вытащил из машины аккумулятор, провода для «прикуривания» и насос – чтобы продать, и спокойно отправился домой.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».

Югорск, служба информации

Югорск. Другие новости 28.01.20

Биков-Бобров провели очередной раунд в борьбе за ЖКХ Сургута: ГТС поглотили «Тепловика». / Жительница Омска получила 8 с половиной лет колонии за торговлю синтетикой в Нефтеюганске. / Путин сменил состав президиума Госсовета: в него вошел только один уральский губернатор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»