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Среда, 29 января 2020, 09:48 мск

Новости Югра

Новости, Кратко, Популярное, Интервью, Тюмень, Ямал, Югра

На трассе в Югре столкнулись «Лада», «Вольво» и МАЗ: водитель МАЗа погиб

Фото из архива

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Столкнулись три автомобиля: «Лада», «Вольво» и МАЗ, водитель грузовика погиб.

Как сообщает пресс-служба окружного УМВД, в Нефтеюганском районе Югры в 12 часов 5 минут на 615-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск произошло столкновение трех транспортных средств: МАЗ под управлением мужчины 1974 года рождения, «Вольво» под управлением мужчины 1985 года рождения и «Лада Гранта» под управлением мужчины 1989 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель МАЗ от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Нефтеюганск, служба информации

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