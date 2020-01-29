На трассе в Югре столкнулись «Лада», «Вольво» и МАЗ: водитель МАЗа погиб

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Столкнулись три автомобиля: «Лада», «Вольво» и МАЗ, водитель грузовика погиб.

Как сообщает пресс-служба окружного УМВД, в Нефтеюганском районе Югры в 12 часов 5 минут на 615-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск произошло столкновение трех транспортных средств: МАЗ под управлением мужчины 1974 года рождения, «Вольво» под управлением мужчины 1985 года рождения и «Лада Гранта» под управлением мужчины 1989 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель МАЗ от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 28.01.20

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