Украинец закупился в Башкирии и приехал в Югру торговать наркотиками

Правоохранители поймали гражданина Украины, который занимался распространением синтетических наркотиков в городах Югры. У злоумышленника изъято почти 400 граммов вещества.

Как рассказали агентству в пресс-службе окружной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что молодой человек, находясь в Республике Башкортостан, незаконно приобрел синтетические наркотические средства. Часть наркотиков он расфасовал на мелкие партии и разместил в тайники-закладки в городах Урай и Югорск. Оставшуюся часть он хранил при себе и в своем жилом помещении с целью последующего сбыта.

В августе 2019 года эта преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Его заключили под стражу и предъявили обвинение по ч.3 ст. 30, ч.5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.

Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Урай, Югорск, служба информации

Урай, Югорск. Другие новости 29.01.20

На трассе в Югре столкнулись «Лада», «Вольво» и МАЗ: водитель МАЗа погиб. / В Югре задержали незадачливого угонщика: не справился с управлением и застрял в сугробе. / Биков-Бобров провели очередной раунд в борьбе за ЖКХ Сургута: ГТС поглотили «Тепловика». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»