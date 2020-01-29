Путина пригласили в Югру: «Принимается»

Президент России Владимир Путин в обозримом будущем посетит югорский Когалым. Такая договоренность была достигнута в ходе состоявшейся накануне встречи главы государства с главой нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагитом Алекперовым.

В процессе переговоров Алекперов отчитался о работе компании, а также отметил, что руководство предприятия выполнило путинское поручение по окультуриванию подведомственной территории. Соответствующий диалог опубликовал официальный сайт президента.

«В. Алекперов: Запустили мы по Вашему поручению Малый театр [филиал Государственного академического Малого театра].

В.Путин: Реально заработал?

В.Алекперов: Начинали с двух дней, субботы и воскресенья. Сегодня четыре дня. Из Сургута, из Ноябрьска, из Лангепаса, Покачей люди едут, четыре дня в неделю загрузка полностью. В воскресенье ещё детские спектакли.

Сейчас мы договорились, подписали соглашение о том, что Русский музей выйдет туда же, мы готовим помещение, потому что всё-таки это моногорода, в них сегодня есть потребность в том, чтобы приобщиться к культуре.

Я бы хотел Вас пригласить посетить Когалым, провести там совещание по развитию моногородов, по взаимоотношению между крупными корпорациями и региональной властью на примере, допустим, какого-то моногорода в Западной Сибири. Там есть чем гордиться.

В.Путин: Принимается».

Сроки визита президента России в Когалым не уточняются.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 29.01.20

Украинец закупился в Башкирии и приехал в Югру торговать наркотиками. / На трассе в Югре столкнулись «Лада», «Вольво» и МАЗ: водитель МАЗа погиб. / В Югре задержали незадачливого угонщика: не справился с управлением и застрял в сугробе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»