В Югре продолжаются протесты жителей, требующих расселения из аварийного жилья (ФОТО)

В югорском городе Советский сегодня завершился первый этап долгоиграющей протестной акции по поводу жилищной политики властей. С конца прошлой недели местные жители пикетировали горадминистрацию.

Напомним, что основной жилищной проблемой региона считаются балки, на ликвидацию и расселение которых у окружных властей было 8 лет с 2012 по 2019 годы. Однако руководство Югры с задачей не справилось и программу по балкам пролонгировали на 2020 год. Впрочем, эксперты отмечают, что завершение работы по этому вопросу и в этом году крайне маловероятно. Наиболее показательная ситуация сложилась в городе Пыть-Ях, где до сих пор стоят почти 700 балков.

«За восемь лет, по официальным данным, в Пыть-Яхе было расселено лишь 55 процентов балков, получается, что Пыть-Ях за оставшийся год должен сделать рывок на 45 процентов. Это при условии, что действие программы ограничивается в 2020 году. То есть уже снова можно предположить, что ожидается новый срыв не раз продлевающийся программы», – отмечают собеседники агентства в думе ХМАО.

Между тем, второй по значимости жилищной проблемой региона можно считать проблему ветхого и аварийного жилья. Жилье здесь в свое время строили в авральном режиме и значительная часть жилфонда возводилась как временная. Соответствующее было и качество недвижимости. Так что дома 60-70 годов постройки в Югре буквально разваливаются, а переселять граждан власти совершенно не торопятся и на диалог с людьми не идут.

Югорцы решили защищать свои права в протестном режиме. В частности, в конце прошлой недели в городе Советском стартовала долгосрочная акция пикетирования местной мэрии.

Протестовать вышли жители дома по адресу улица Советская, 12. Жильцы разваливающегося дома (1965 года выпуска, 73-процентный износ здания) не раз обращались в горадминистрацию с просьбой переселить их из аварийного строения. Мэрия пять раз собирала межведомственные комиссии по этому вопросу (правда, местный глава Александр Жуков посетил заседание комиссии лишь однажды), которые выносили решения о несостоятельности претензий горожан. Эти решения дважды оспаривались в суде, но ситуацию это не изменило – чиновники явно волокитят решение вопроса.

Более того, власти Советского даже не заявляются на участие в соответствующих программах, которые позволяют привлекать к решению проблемы аварийного фонда федеральные и окружные средства.

«К нам за поддержкой обратились местные жители. Мы изучили вопрос. В соседних муниципалитетах в рамках этой программы привлекаются сотни миллионов рублей из федеральной и региональной казны, а в Советском даже не заявились на участие в программе. Проблема есть, а действий ноль», – отмечают в местном отделении КПРФ. В партии отметили, что консультируют протестующих в правовом поле и занимаются юридической поддержкой жильцов аварийного дома в их споре с мэрией.

Акция в Советском продлилась 4 дня, и реакции чиновников пока не последовало. Так что протестующие намерены поставить пикетирование мэрии на поток – чтобы добиться внимания властей.

Советский, служба информации

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