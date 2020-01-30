В Югре поймали серийного грабителя офисов микрозаймов

Серийного грабителя офисов микрозаймов поймали в югорском Нижневартовске. Чтобы установить личность и задержать преступника, полиции потребовалось всего два дня.

Как сообщает пресс-служба окружного УМВД, 28 января текущего года, в офис микрозайма на улице Чапаева вошел мужчина и сказал, что хочет оформить кредит. Сотрудница офиса попросила «клиента» предъявить паспорт. Вартовчанин «вспомнил», что документы находятся у него в автомобиле. Вышел из офиса, вернулся в маске и потребовал у девушки деньги.

После того как сотрудница офиса передала ему имеющуюся наличность – 2 тысячи рублей, преступник скрылся с места происшествия.

На следующий день похожий по приметам гражданин вошел в офис, расположенный на улице Нефтяников, и потребовал у работницы деньги. Однако девушка не растерялась и оказала сопротивление злоумышленнику, а позже сообщила о нападении в полицию.

В результате проведенных оперативных мероприятий подозреваемый задержан. В ходе разбирательства установлено, что данный гражданин причастен еще к одному преступлению – краже имущества – находясь на съемной квартире, похитил телевизор арендодателя и перепродал его. В настоящее время имущество вернули законной владелице.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ «Грабеж», ст. 162 УК РФ «Разбой» и ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанный вартовчанин ранее уже имел проблемы с законом, в текущий период официально нигде не работает. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 29.01.20

В Югре продолжаются протесты жителей, требующих расселения из аварийного жилья (ФОТО). / Путина пригласили в Югру: «Принимается». / Украинец закупился в Башкирии и приехал в Югру торговать наркотиками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»