Росздравнадзор проверил главную больницу Югры: необходимых кабинетов, оборудования и медикаментов – нет, кадры некомпетентны

Управление Росздравнадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО провело проверку в Окружной клинической больнице (ОКБ) Югры. Итоги аудита оказались неутешительными – был выявлен целый букет нарушений, вплоть до того, что пор некоторым фактам могут быть возбуждены уголовные дела.

По информации депутата югорской думы Виктора Сысуна, в начале этого года он направил в Росздравнадзор запрос о состоянии дел в ОКБ. Накануне парламентарию поступил ответ из ведомства.

По данным надзорной организации, в ходе проверки были выявлены следующие факты: нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности в части отсутствия помещений необходимых для выполнения ряда работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям, отсутствие в полном объеме у лицензиата медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения работ (услуг), у части медработников, получивших медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах, нет допуска к медицинской или фармацевтической деятельности, отсутствует сдача специального экзамена по специальности в установленном порядке, несоответствие структуры и штатного расписания лицензиата. В окружной клинической больнице не соблюдается в полном объеме порядок проведения внутреннего контроля качества безопасности и безопасности медицинской деятельности. Среди массы нарушений, выявленных при проверке – нарушение требований федерального законодательства в части не надлежащего обеспечения прав на обезболивание, несоблюдение правил хранения лекарственных средств в части нарушения температурного режима хранения лекарств, обращение незарегистрированных в установленном порядке медицинских изделий. Кроме этого выявлены факты использования недоброкачественных медицинских изделий с истекшим сроком годности.

«Статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая деятельность обязательна. В полученном мною ответе из Роспотребнадзора ясно, что в ОКБ в Ханты-Мансийске выявлен факт не переоформления лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. Это нарушение федерального законодательства. А потому я сегодня же направил запрос в окружную прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет осуществления БУ «Окружная клиническая больница» предпринимательской деятельности без лицензии и возможности применения к виновным лицам уголовного наказания», – подчеркнул Виктор Сысун.

Ханты-Мансийск, служба информации

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