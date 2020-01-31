Вице-мэра Лангепаса поймали на махинациях с госзакупками по нацпроекту «Жилье»

Замглавы югорского Лангепаса поймали на махинациях с государственными (муниципальными) закупками в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По данным ведомства, в ходе проверки исполнения администрацией Лангепаса законодательства о закупках при реализации национальных проектов было установлено, что в августе 2019 года заместитель главы города в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» утвердил документацию о проведении аукциона на поставку интерактивного оборудования.

Однако в документации содержалось требование о предоставлении выписки о квалификации участника по форме, непредусмотренной действующим законодательством. Кроме того, оплата поставленного оборудования на сумму 4 миллиона 245 тысяч рублей произведена с нарушением установленного контрактом срока почти на месяц.

В связи с этим прокурор города возбудил в отношении должностных лиц администрации дела по ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ (утверждение документации об аукционе в нарушение требований, предусмотренных законодательством РФ) и ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд).

Постановлениями УФАС по ХМАО-Югре виновные лица привлечены к ответственности и оштрафованы. Также прокурор внес главе Лангепаса представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Остается отметить, что по информации агентства, вице-мэр, о котором идет речь в информации прокуратуры – это и.о. начальника управления коммунальной инфраструктуры Лангепаса Мария Ванькова.

Лангепас, служба информации

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