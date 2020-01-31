В Югре задержали банду вымогателей: рэкет в Сургуте они поставили на поток

В крупнейшем городе Югры – Сургуте правоохранители задержали организованную преступную группу, которая вымогательство средств у граждан и мошенничество поставила на поток.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружного полицейского главка, в текущем году сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Сургуту была получена оперативная информация о деятельности банды. В ходе расследования дела было установлено, что злоумышленники вошли в доверие к одинокому неработающему 43-летнему мужчине. В один из летних дней мужчины опоили сургутянина алкоголем, в который был добавлен медицинский препарат, и вывезли его на автомобиле в Карачаево-Черкесскую Республику. Там, со слов потерпевшего, его постоянно опаивали алкоголем так что он практически все время был одурманен и не понимал, что происходит. В это время члены группы, используя подложную доверенность, оформили на третье лицо право на распоряжение квартирой (мужчины которого опаивали в Карачаево-Черкесии) стоимостью 2 300 000 рублей. После квартиру злоумышленникам удалось продать, ее приобрела семья в ипотеку. Сейчас на недвижимость наложен запрет на совершение регистрационных действий.

Кроме того, в августе 2019 года трое мужчин из состава группы, находясь около жилого дома по улице Студенческая, создали вымышленную конфликтую ситуацию с гражданином 1985 года рождения. Злоумышленники, угрожая применением насилия, вымогали денежные средства в сумме 300 тысяч рублей, а также требовали передать все документы на квартиру гражданина.

Также было установлено, что аналогичные преступные действия этими же лицами были совершенны в отношении 34-летнего сургутянина еще в 2018 году. Тогда, вымогатели требовали 100 тысяч рублей. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший оформил в кредит сотовый телефон стоимостью 90 тысяч рублей, который передал злоумышленникам, а также денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. Подобная ситуация произошла и с 29-летним сургутянином. Полтора месяца злоумышленники вымогали у инженера электромонтажных сетей 300 тысяч рублей. Потерпевший пояснял мужчинам, что у него нет такой суммы, но злоумышленники с применением физического насилия настаивали на передаче им денежных средств, предлагая гражданину совершить кражу с предприятия, в котором он был трудоустроен. Кроме того, в полицию обратились еще два молодых человека 1995 года рождения. Злоумышленники требовали от сургутян 200 тысяч рублей, а также передачу автомобилей иностранных марок стоимостью 500 и 600 тысяч рублей. Данные потерпевшие, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдали злоумышленникам 100 тысяч рублей.

Стражи порядка установили подробности еще одного преступления, совершенного в 2012 году. Тогда, участники группы у гражданина 1988 года рождения также вымогали 300 тысяч рублей. Не располагая указанной суммой, потерпевший оформил на свое имя кредит на покупку телевизора стоимостью 120 тысяч рублей, который в последующем передал подозреваемым. В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение вышеуказанных преступлений задержаны 7 участников группы. Это мужчины1980, 1988 1989, 1990, 1991, 1992, 1995 годов рождения. Ранее ни один из граждан не привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, трое из задержанных были трудоустроены.

В ходе обысков были изъяты: предмет похожий на револьвер, сотовые телефоны, сим-карты, жесткий диск, три автомашины немецкого производства, документы. Общая сумма ущерба от преступных действий злоумышленников составила порядка 3 миллионов рублей. По данным фактам возбуждено одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», шесть уголовных дел по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Все вышеуказанные лица задержаны и в порядке ст. 91 УПК РФ помещены в изолятор временного содержания.

У следователей есть все основания предполагать, что участников группы и потерпевших может быть больше. Если вам известна какая-либо информация или вы пострадали от аналогичных преступных действий злоумышленников, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102.

Сургут, служба информации

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