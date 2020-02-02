В Югре в двух ДТП погибли двое полицейских и пассажирка автобуса

Два ДТП со смертельным исходом случилось сегодня на трассах в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, одно из них произошло утром на 656 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» – столкнулись грузовик и автобус.

По предварительным данным, автобус»ПАЗ-320530» занесло и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Shacman». В результате ДТП женщина – пассажир автобуса погибла на месте происшествия, а оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Еще одно ДТП произошло днем около 14:30 на 12 километре автодороги «Северный обход» в Сургутском районе. Пока установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». В результате ДТП водитель и пассажир «Лады Гранта» скончались на месте происшествия.

Автомобиль «Лада гранта» принадлежит ФКУ «ЦХиСО УМВД России по ХМАО – Югре», водитель и пассажир – действующие сотрудники ОМВД России по Когалыму, которые двигались в Ханты-Мансийск в служебную командировку.

В настоящее время по фактам ДТП полицейские проводят проверки.

Тюмень, Сургут, служба информации

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