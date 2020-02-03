Депутаты от ЛДПР попытались снять спикера няганской думы Татаринову и проиграли со счетом 5:14

Няганские либерал-демократы на прошедшем в конце прошлой недели заседании городской думы попытались лишить спикерских полномочий председателя представительного органа муниципалитета – Миляушу Татаринову. Однако попытка продавить думское большинство – не удалась.

Как рассказали «Новому Дню» в партии, в думе Нагяни сложился вполне традиционный для региона расклад – большинство здесь представляют единороссы, их из 19 народных избранников – 14. Еще пять представляют депутаты от ЛДПР. Другие парламентские фракции в местной думе не представлены.

Между тем при утверждении повестки очередного 40 заседания гордумы фракция ЛДПР внесла предложение о досрочном прекращении полномочий председателя Миляуши Татариновой. С точки зрения либерал-демократов она недобросовестно исполняет спикерские обязанности.

Суть претензий – препятствование работе оппозиции в думе и любовь к дорогим авто.

«Председатель думы Миляуша Татаринова разделила депутатский корпус на своих и чужих? Одних депутатов мы постоянно видим в СМИ даже если они только что избрались, о работе других депутатов в СМИ умалчивается», – комментируют ситуацию в партии.

Также на заседании отметили, что при наличии автомобиля в хорошем техническом состоянии для Миляуши Татариновой за бюджетные деньги приобретен новый автомобиль стоимостью более 2 миллионов рублей.

Однако доводы ЛДПР не убедили коллег из депутатского большинства, и единороссы, в том числе и Татаринова, дружно проголосовали против инициативы либерал-демократов. Напомним, выборы депутатов в Нягани пройдут уже в следующем году.

Нягань, служба информации

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