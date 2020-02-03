Полиция Сургута ищет обманутых дольщиков «Салаира» и «Новостроя»

Следственное управление УМВД России по Югре устанавливает граждан, пострадавших от действий застройщиков («Салаир» и «Строительная фирма «Новострой»), или владеющих значимой информацией. Об этом сообщает пресс-служба окружного полицейского главка.

В ведомстве напомнили, что в уголовном производстве сургутских правоохранителей находится дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих участникам долевого строительства.

По версии следствия, двое руководителей строительных организаций «Салаир» и «Строительная фирма «Новострой» 1957 и 1990 годов рождения совместно с иными неустановленными лицами, действуя в группе по предварительному сговору, осуществили хищение денежных средств граждан, привлеченных по договорам переуступки прав требования участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. В результате противоправных действий злоумышленников материальный ущерб гражданам в сумме превысил 10 миллионов рублей.

Соответственно, сейчас правоохранители ищут пострадавших по данному делу. Контактная информация для обманутых дольщиков: адрес: Сургут, улица Ленинградская, 3; телефоны для справок: (346) 224-24-84, или телефон дежурной части УМВД России по Югре (3467) 398-215, 398-216.

Сургут, служба информации

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