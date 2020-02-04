СКР возбудил уголовное дело по факту избиения журналиста в Югре

По факту избиения журналиста ресурса «Сургутинформ-ТВ» Евгения Неупокоева возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Инцидент произошел 24 января. По данным «Сургутинформ-ТВ», журналист в этот день снимал сюжет о деятельности штрафстоянки на Нефтеюганском шоссе. Поскольку в редакцию поступило сообщение, что якобы существуют сложности с тем, чтобы забрать оттуда машину. Содействие журналисту оказано не было. Зайдя в бытовку, где находилось трое мужчин (возможно, сотрудники объекта), репортер пытался задать им вопросы. В ответ один из присутствующих выбил у него камеру из рук. Затем граждане повалили корреспондента на пол, рассказывает Евгений. В результате у сотрудника редакции три перелома: кисти и двух отростков поясничных позвонков.

По итогам данной информации СКР инициировало соответствующую проверку. А глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намерении обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование нападения.

Между тем, как сообщает пресс-служба окружного СУ СКР, по результатам процессуальной проверки, организованной по опубликованным материалам в СМИ, возбуждено соответствующее уголовное дело.

По версии следствия, 24 января 2020 года в городе Сургуте в служебном помещении одной из штрафстоянок по Нефтеюганскому шоссе в городе Сургуте ее сотрудники применили физическую силу в отношении пытавшегося взять у них интервью корреспондента «Сургутинформ-ТВ». В результате последнему были причинены телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред его здоровью.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела руководством следственного управления взято на особый контроль.

Сургут, служба информации

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