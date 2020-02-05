На трассе в Югре столкнулись два КамАЗа: четыре человека пострадали

Два КамАЗа столкнулись на трассе в Нижневартовском районе Югры. Причем один из них в результате столкновения отбросило на легковушку. В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека были травмированы.

По данным пресс-службы окружного УМВД, накануне вечером на 26-м километре автодороги Самотлорского месторождения 41-летний мужчина, управляя автомобилем КамАЗ 732423, примерно в 18 часов 5 минут выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог и не предоставил преимущество (по предварительным данным) другому участнику движения.

В итоге водитель допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге другим большегрузом – КамАЗ 343118-5 под управлением мужчины 40 лет. После столкновения КамАЗ 343118-5 отбросило на стоящий автомобиль «Тойота Хайлюкс», за рулем которого находился 46-летний мужчина.

В итоге оба водителя КамАЗов, а также 26-летний пассажир КамАЗ 732423, и 30-летний пассажир КамАЗ 3431118-5 получили травмы.

Нижневартовск, служба информации

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