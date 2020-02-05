Житель Югры задушил 82-летнюю парализованную гражданскую тещу

Житель югорского поселка Мортка (Кондинский район) убил мать своей сожительницы, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружного СУ СКР.

По данным следствия, вечером 2 февраля 2020 года в одной из квартир жилого дома по улице Новикова в поселке Мортка 44-летний местный житель схватил и сдавил руками шею находящейся в беспомощном состоянии в связи со своей инвалидностью (паралич) 82-летнюю мать своей сожительницы. Поводом для нападения на инвалида якобы стали «капризы» пожилой женщины, которая отказывалась от приема пищи. Мужчина травмировал ей хрящи гортани, в результате чего старушка скончалась от дыхательной недостаточности.

По некоторым данным, мужчина регулярно ухаживал за парализованной женщиной, психологически устал от этой ситуации, и когда она стала выплевывать пищу, которой он пытался накормить ее, у него, что называется, сдали нервы.

Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу. Также урайским межрайонным следственным отделом СУ АКР по Югре в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Урай, служба информации

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