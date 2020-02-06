Сургутянин утверждает, что его жене сломали руку в полиции: информацию проверяет СКР

СУ СКР по Югре проверит информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что в одном из отделений полиции в Сургуте местной жительнице сломали руку, заставляя подписать протокол задержания.

Минутный ролик начинается, по-видимому, в травмпункте. По крайней мере, интерьер помещения вполне больничный. В кадре находится женщина с загипсованной рукой.

Мужчина за кадром, представившийся ее супругом, комментирует происходящее: «Мы находимся в отделении травматологии, жене наложили гипс после посещения сотрудников полиции. Жену обвинили непонятно в чем. Забрали. То есть вообще непонятно, как они у нас работают. Отформатировали телефон. То есть как бы вообще непонятно, что происходит у нас в России, а именно в Сургуте».

Далее съемка ведется, очевидно, дома у пострадавшей. Тот же голос за кадром, а в кадре какой-то документ, который практически в темноте демонстрирует комментатор: «Видите протокол задержания? Подпись моей супруги. Видите, каким путем достается эта подпись? Вот таким путем. Ездили в травматологию». «Перелом», – добавляет женщина.

Объектив камеры перемещается на супругу оператора, и она задирает футболку, демонстрируя загипсованную руку. «Сейчас поедем в прокуратуру. Это у нас так работает доблестный ГОМ № 1»,– резюмирует мужчина.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР, по информации о причинении телесных повреждений женщине при ее задержании сотрудниками городского отдела полиции УМВД России по городу Сургуту уже организована проверка. В СК обещают установить все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 05.02.20

Житель Югры задушил 82-летнюю парализованную гражданскую тещу. / На трассе в Югре столкнулись два КамАЗа: четыре человека пострадали. / Роскосмос в один день проведет посадку космонавтов и запуск ракеты – ее ступени упадут в Югре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»