На нефтеюганку с крыши упала глыба снега: женщина в больнице с подозрением на перелом позвоночника

С крыши одного из домов в седьмом микрорайоне в Нефтеюганске на проходящую мимо женщину накануне упала глыба снега. В результате женщина была травмирована и доставлена в лечебное учреждение, сообщили агентству в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По некоторым данным, медики сейчас обследуют пациентку, есть подозрение на перелом позвоночного столба.

В связи с происшествием Нефтеюганским межрайонным следственным отделом окружного СУ СКР организована проверка. В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. Также правоохранители дадут правовую оценку действиям либо бездействию работников управляющей компании, либо других лиц, ответственных за проведение работ по очистке крыши данного дома от снега.

В том числе будет установлено наличие признаков (либо их отсутствие) преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Санкция по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Нефтеюганск, Святослав Булгарин

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