Сургутяне, которых чуть не заморозили насмерть в своих домах, подключают к конфликту с ЭК «Восток» прокуратуру

Жители сургутского поселка Снежный, которых едва не заморозили насмерть в своих домах, решили обратиться в прокуратуру и выяснить – какие статьи и сколько этих статей УК нарушила энергосберегающая компания «Восток», которая в конце минувшего января отключила поселок от электроснабжения.

1 февраля в социальных сетях появилось тревожное сообщение: «29.01.20 энергосбытовая компания «Восток» решила сделать неожиданный жестокий «сюрприз». В этот день столбики термометров показывали -30, и многие дети дошкольного и школьного возрастов находились дома одни, в связи с актировкой... И вдруг, около 10 утра, на телефоны родителей от их детей стали поступать тревожные звонки. Дети жаловались, что дома холодно, батареи стали ледяными, и нет электричества!

На звонки людей в ЭК «Восток», им по-хамски отвечали: «Это ваши проблемы, платить за свет надо во время!», «Приезжайте, оплачивайте долг, пишите заявление, и платите за подключение, и в течении 3-х дней мы рассмотрим ваши заявление и подключим!». А потом и вовсе стали бросать трубку...

Хотя, все счета люди оплачивали вовремя, деньги с карт снимались, но по какой-то причине, некоторые платежи не прошли, и, ЭК «Восток» таким способом решила БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ наказать своих абонентов!

Людям пришлось в срочном порядке бежать с работы домой, и искать место, куда отвести детей из замерзающих домов!

Для тех, кто не в курсе, поясню: в поселке Снежный, по причине отсутствия централизованного отопления, во всех домах стоят энергозависимые газовые котлы отопления! И, фактически ЭК «Восток» подвергла жизнь и здоровье наших детей опасности!

Итог: некоторые дети заболели из за переохлаждения, несколько домов заморожено, полопались трубы и радиаторы, требуется капитальный ремонт отопительных систем. Работники, ЭК «Восток», принимающие такие решения, люди Вы, или изверги!?!?».

По итогам медийного резонанса и оперативной реакции местных жителей (многие бросились закрывать свои, порой месячные, задолженности) ЭК «Восток» уже к вечеру вернуло электроснабжение в поселок.

Между тем, иллюстрируя ситуацию изнутри, жительница Снежного Виктория рассказала «Новому Дню», что она 10 часов добивалась возврата электричества в свой дом.

«У нас в доме живут папа, и мы, три дочери. Я – Виктория, 20-летняя Аня, и 9-летняя Светочка, у Ани еще дочка – Соня полтора года. Я утром уехала на работу. И часов в 12 позвонили девчонки – говорят, замерзаем, нет электричества. Папа этими вопросами занимался обычно, но он был на вахте в тайге, так что стала срочно выяснять, что происходит. За часа два все-таки вызвонила этот «Восток», то музыка, то занято – говорят: отключили за неуплату. У нас там дав месяца было не уплачено.

Так все время было – папа приезжает и сразу за два месяца платит, но тут им шлея под хвост попала, решили новый год начать с закручивания гаек. Дождались, пока минус 31 ударит и долбанули. Весь день, часов 10, я на телефонные переговоры потратила, а девчонки там мерзли. Номеров 15 неотвечающих или занятых прозвонила. Мало им заплатить (а я все оплатила), надо еще день потратить, чтобы доказать свое право на существование. Слава богу, у нас никто не заболел, поплотнее девчонки оделись в три-четыре слоя одежды и под одеяло, а что делать. Минус такой, что даже электрогенератор не включается», – вспоминает Виктория.

В данном случае ее семья действительно отделалась малой кровью, но у некоторых соседей, по словам Виктории, ситуация сложилась не так безобидно: «У некоторых систему разморозило, мы как-то выдержали, но есть дома, в которых теперь зимой не выживешь. А главное люди померзли. То, что я знаю по соседям, – это простыли дети 4 и 10 лет, а у нас домов 100, так что сколько реально взрослых и детей заболело, сказать сложно».

Теперь жители Снежного готовят обращение в прокуратуру.

«Мы намерены выяснить, насколько действия ЭК «Восток» подпадают под юрисдикцию Уголовного кодекса. Речь в данном случае идет об угрозе здоровью и жизни граждан, о создании этой ситуации, о заболевших, о материальном и моральном ущербе. Мы это так не оставим, и не потому что нас чуть совсем не заморозили, а для того, чтобы подобные ситуации не повторялись ни с нами, ни с другими людьми», – подчеркнула Виктория.

Сургут, Святослав Булгарин

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