Житель Излучинска зарезал пасынка в ходе пьяной ссоры

Житель югорского поселка городского типа Излучинск (Нижневартовский район) убил своего пасынка в процессе пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным правоохранителей, 8 февраля 2020 года около 16 часов в одном из домов по улице Набережной в процессе распития спиртных напитков и возникшей ссоры 55-летний местный житель нанес своему приемному сыну 1979 года рождения множественные удары ножом в шею. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте.

Подозреваемый был задержан, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении преступления и избрания в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу.

Следственным отделом по городу Нижневартовск СУ СКР по Югре было возбуждено уголовное дело по факту убийства по части 1 статьи 105 УК РФ «Умышленное убийство».

Излучинск, Святослав Булгарин

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