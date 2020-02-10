Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Югре за неделю увеличилась на 26%: эпидпорог превышен на 18,2 %

Заболеваемость ОРВИ и гриппом на прошлой неделе в Югре составила 105,9 на 10 тысяч населения, что выше данных по предыдущей неделе на 26%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. По информации пресс-службы Роспотребнадзора Югры, заболеваемость превысила эпидемический порог на 18,2%. Эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах, кроме детей в возрасте до 2 лет.

Выше среднеокружного показателя заболеваемость отмечена в Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Кондинском районах, в городах Урай, Сургут, Нефтеюганск, Покачи, Пыть-Ях. Значительный рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей отмечается в Березовском районе, Когалыме, Пыть-Яхе. В структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы гриппа – 65,4%, где доминирует вирус гриппа А – 68,4%, грипп В – 31,6%. На долю вирусов негриппозной группы приходится 34,6%. В недельной динамике доля вирусов гриппа В нарастает. Полностью закрылись 7 детских садов в Березовском и Ханты-Мансийском районах, городах Лангепас, Пыть-Ях. Частично закрыты 23 детсада в Березовском, Октябрьском, Сургутском районах, Ханты-Мансийске, Нагани, Лангепасе, Белоярском, Пыть-Яхе, Покачи, где закрылось 42 группы.

Карантин объявлен в общеобразовательных школах Сургута и Ханты-Мансийска. Полностью приостановлена очная форма обучения в 3-х школах Октябрьского, Ханты-Мансийского и Березовского районов. Реализовано частичное разобщение в 39-ти классах 19 школ в Березовском, Октябрьском, Сургутском района, Урае, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Лангепасе, Белоярском, Пыть-Яхе.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

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