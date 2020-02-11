Жительница Пыть-Яха напала на полицейских с ножами

Жительница югорского Пыть-Яха напала на сотрудников полиции, вооружившись кухонными ножами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным ведомства, гражданка, находилась в состоянии алкогольного опьянения. И в подъезде одного из многоквартирных домов во втором микрорайоне Пыть-Яха она агрессивно высказывала в адрес полицейского ОМВД России по Пыть-Яху (который прибыл на место вызова и находился при исполнении служебных обязанностей) угрозы, размахивая при этом имеющимися у нее в руках ножами в сторону правоохранителя.

Следственным отделом по городу Пыть-Ях СУ СКР по округу по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Пыть-Ях, Святослав Булгарин

Пыть-Ях. Другие новости 10.02.20

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