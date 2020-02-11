В Сургуте поймали разбойника с кухонных топором: за хищение спиртного ему грозит 10 лет зоны

Разбойника-рецидивиста поймали сургутские правоохранители. За хищение спиртных напитков гражданину грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации пресс-службы окружного УМВД, накануне утром неизвестный мужчина зашел в магазин по улице И. Каролинского и, угрожая 31-летнему товароведу кухонным топориком, похитил алкогольную продукцию. Сумма ущерба от действий злоумышленника составила порядка 1 200 рублей.

Работник торговой точки обратился в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в дежурные сутки правоохранители установили и задержали гражданина 1989 года рождения. Ранее 30-летний мужчина был неоднократно судим, в том числе за совершение тяжкого преступления.

В итоге было возбуждено уголовное дело части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Сургут, Святослав Булгарин

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