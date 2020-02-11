В ДТП на трассе Сургут – Нижневартовск погибли двое полицейских

В масштабной аварии на трассе Сургут – Нижневартовск погибли два сотрудника полиции, еще четверо граждан получили травмы разной степени тяжести. По информации пресс-службы окружного УМВД, ДТП случилось около 12:50 часов на 79-м км трассы.

По предварительной информации, автомобиль УАЗ столкнулся с автомашиной МАН под управлением водителя 1985 года рождения, после чего уазик отбросило на автомашину «ГАЗ» под управлением водителя 1974 года рождения, двигавшуюся в попутном направлении. В этот момент автомобиль «Скания» под управлением гражданина 1988 года рождения, следовавшая за МАНом, допустила столкновение с ней.

В результате происшествия водитель и пассажир УАЗа скончались на месте, ещё 4 пассажира получили телесные повреждения различной степени.

Автомобиль УАЗ принадлежит ФКУ «ЦХиСО УМВД России по ХМАО – Югре», водитель и 3 пассажира – действующие сотрудники УМВД России по г. Нижневартовску, ехавшие в Нефтеюганск для проведения следственных действий.

По данному факту начальником по Югре назначено проведение служебной проверки. В настоящее время автодорога Сургут – Нижневартовск перекрыта, полиция просит воздержаться от поездок в данном направлении.

По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина организована проверка по факту аварии. На место дорожно-транспортного происшествия для координации работы правоохранительных органов и организации прокурорской проверки выехал и.о. прокурора Сургутского района.

В ходе комплекса надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению водителями правил дорожного движения, требований к эксплуатационному состоянию транспортных средств, порядку их выпуска на линию, а также проверена деятельность уполномоченных служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и содержание автомобильной дороги.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сургут, Святослав Булгарин

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