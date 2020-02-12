Мошенник представился главой ГИБДД и развел юриста на 70 тысяч рублей

Необычное преступление зафиксировали сургутские правоохранители. Здесь мошенник представился руководителем местного управления ГИБДД и выманил у сотрудников учреждения здравоохранения города 70 тысяч рублей.

По информации окружного МВД, злоумышленник позвонил в одно из городских медучреждений и представился руководителем ОГИБДД. В телефонном разговоре мужчина сообщил о намерении оказать благотворительную помощь, после чего работники больницы предложили ему переговорить с юрисконсультом учреждения (который в дальнейшем и стал потерпевшим).

Мошенник связался с 34-летнем мужчиной и пояснил, что якобы в Госавтоинспекции было списание техники, которую они готовы передать в пользование на безвозмездной основе. Злоумышленник предложил гражданину встретиться в ГИБДД и обсудить все вопросы.

По пути следования на место встречи преступник позвонил юрисконсульту и сказал, что сейчас в Сургуте находится комиссия, которая занимается списанием того самого оборудования, и нужно соблюсти некие формальности и перевести денежные средства членам комиссии. Мошенник пояснил, что деньги ему вернут по прибытии на место, только необходимо сохранить все чеки переводов. Так как сотрудники полиции в дальнейшем данные документы и квитанции сдают для отчета в бухгалтерию.

В итоге потерпевший десятью платежами перевел денежные средства на различные абонентские номера в сумме более 70 тысяч рублей. В назначенном месте работника медицинского учреждения никто не встретил, после чего он неоднократно звонил на номер телефона якобы начальника ГИБДД, но там уже не отвечали.

Тогда сотрудник больницы обратился в дежурную часть УМВД России по Сургуту. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сургут, Святослав Булгарин

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