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Четверг, 13 февраля 2020, 15:40 мск

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Игроман обокрал друга по хитрой схеме – преступника подвела навигация на мобильном

Житель Мегиона придумал хитрую схему, по которой обокрал своего давнего друга, обеспечив себе алиби. Однако злоумышленника выдала действующая система навигации на его собственном мобильном телефоне.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 29-летний пострадавший недавно удачно продал автомобиль и все вырученные деньги наличными хранил в шкафу, в съемной квартире. Сделку он отмечал со знакомым в квартире своего давнего друга, где и остался ночевать. А по возвращении домой обнаружил, что в его жилище кто-то побывал.

Вещи были разбросаны, часть денег (114 тысяч рублей) пропала. Однако дверь была заперта на ключ. Мужчина предположил, что похитить деньги могли прежние квартиросъемщики, и обратился в дежурную часть ОМВД России по Мегиону.

В этот же день сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался тот самый давний друг потерпевшего, 26-летний гражданин Узбекистана, который накануне так гостеприимно принимал у себя жертву кражи.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленник заранее спланировал преступление. Он специально пригласил потерпевшего и его знакомого к себе, хорошо угощал их и настоял на том, чтоб гости остались ночевать. Глубокой ночью, убедившись, что все спят, он отыскал в кармане куртки своего друга ключ от квартиры. На такси он направился по нужному адресу, где проник в жилище и похитил часть денег, после чего вернулся домой и лег спать.

Преступник был уверен, что алиби гарантированно, но забыл про включенную систему навигации в своем телефоне, которая и помогла полицейским отследить его ночные передвижения.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания, раскаялся и сообщил, что уже успел потратить 21 тысячу рублей на букмекерские ставки. 93 тысячи рублей возвращены потерпевшему.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Мегион, Святослав Булгарин

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